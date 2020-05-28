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Официально: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

Официально: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня
Футбол / Англия 0

Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня, сообщает пресс-служба АПЛ.

«Акционеры Премьер-лиги договорились о новой предварительной дате рестарта сезона-2019/2020 — это произойдёт в среду, 17 июня, при условии соблюдения всех требований безопасности», — говорится в сообщении. После возобновления матчи будут проходить при закрытых трибунах.

Встречи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесённые из-за финала Кубка лиги, состоятся 17 июня. Полноценный тур АПЛ стартует в пятницу, 19 июня.

Генеральный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил, что дата возобновления будет подтверждена, когда будут выполнены «все необходимые требования безопасности». «К сожалению, матчи должны проходить без болельщиков на стадионах, поэтому мы рады, что пришли к правильному решению, чтобы фанаты имели возможность смотреть все 92 оставшихся матча», — добавил Мастерс.

Сезон в Англии, как практически во всех странах, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Источник: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня
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