Широков: к 24 июня должны показать, что у нас всё топ. Футбол — одна из репетиций парада

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал согласование РФС с Роспотребнадзором возможности проведения матчей РПЛ со зрителями на трибунах.

«Решение пускать зрителей на стадион согласовано с Роспотребнадзором. Скорее всего, это больше коснётся скай-боксов – там и отдельные парковки есть, и входы. Как разводить остальные потоки, пока непонятно. Если идёте на матч с людьми, которых знаете, и уверены, что они не болеют, то в ложу на 10–12 человек пойти не страшно. Даже при походе на обычную трибуну, если всех рассадят на расстояние двух-трёх метров, но в масках и перчатках, вряд ли есть риск заразиться.

Почему в Европе не хотят пускать зрителей? У нас, наверное, больше информации. Но и там хватает чудных решений – сидят они в двух метрах друг от друга, а на поле целуются и пятаки отбивают. Это ведь глупость? Но все эти пятаки, тьфу-тьфу-тьфу, ни к чему плохому не привели.

Так что идея это здравая, надо только понять, как потоки развести. Но народ у нас риски понимает, вряд ли все одновременно приедут. Пока непонятно, кому эти 10% достанутся, у «Зенита» и «Спартака» ведь выкуплено несколько тысяч абонементов. Но, раз власти понимают, как минимизировать контакты между болельщиками, супер.

Нет ли ощущения, что раз 21-го пустят зрителей, значит, снимут все ограничения? У нас 24-го вообще-то день «икс». Мы к этому дню вообще должны показать, что всё топ. Где-то же всё надо опробовать, вот футбол – одна из репетиций Парада Победы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В этом году парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.