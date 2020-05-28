Роман Широков: некоторые решения властей неадекватны, самоизоляция сказывается

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал новые правила прогулок и занятий спортом в Москве.

«Как можно бегать в маске? Власти на себе опробовали, видимо, у них всё нормально. Новые правила выхода из дома и занятий спорта в масках в Москве? Не понимаю таких решений. Смысл, наверное, есть, но, видимо, скрытый. Легче было по времени ограничить.

Не понимаю, как можно заниматься спортом в маске: бежишь, дышать тяжело, да ещё и маска всё закрывает. Видимо, власти на себе это опробовали, у них всё нормально. Некоторые их решения, мягко говоря, неадекватны. В начале эпидемии были правильные решения, но сейчас всё-таки сказывается самоизоляция", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, город начинает второй этап смягчения ограничений. В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом. При этом для горожан будет действовать график прогулок.