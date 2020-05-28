Роман Широков: некоторые решения властей неадекватны, самоизоляция сказывается

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал новые правила прогулок и занятий спортом в Москве.
«Как можно бегать в маске? Власти на себе опробовали, видимо, у них всё нормально. Новые правила выхода из дома и занятий спорта в масках в Москве? Не понимаю таких решений. Смысл, наверное, есть, но, видимо, скрытый. Легче было по времени ограничить.
Не понимаю, как можно заниматься спортом в маске: бежишь, дышать тяжело, да ещё и маска всё закрывает. Видимо, власти на себе это опробовали, у них всё нормально. Некоторые их решения, мягко говоря, неадекватны. В начале эпидемии были правильные решения, но сейчас всё-таки сказывается самоизоляция", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с понедельника, 1 июня, город начинает второй этап смягчения ограничений. В правилах совершения прогулок говорится, что жители могут выходить на улицу только в масках, которые обязательны и при занятиях спортом. При этом для горожан будет действовать график прогулок.
- 28 мая 2020
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:17
-
20:14
-
20:13
-
20:08
-
19:53
-
19:41
-
19:38
-
19:26
-
19:22
-
19:12
-
19:08
-
19:01
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:10
-
18:07
-
17:50
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
17:03
-
16:55
-
16:42