Газизов: Неделчяру приглашали «Рома» и «Удинезе», сейчас есть предложения из Бундеслиги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе к румынскому защитнику Йонуцу Неделчяру со стороны клубов из Европы.

«Его приглашала „Рома“, и „Удинезе“ был настойчив, но мы не сошлись по определенным моментам, связанным со временем. Не буду раскрывать, с какими моментами. Сейчас есть активные предложения, в том числе и из Бундеслиги. Думаем, прогрессировать дальше он будет не с нами», — сказал Газизов в прямом эфире во «ВКонтакте» с комментатором Геннадием Орловым.

Неделчяру перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». Сумма трансфера составила € 600 тыс. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.

В январе Газизов сообщал, что башкирский клуб ведёт переговоры с итальянской «Брешией».