Гендиректор «Уфы»: вели переговоры не только с Red Bull, но и с «Зенитом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переговорах с компанией Red Bull.
«Уже давно вели с ними переговоры, ещё два года назад начали эти движения. Играли с ними на австрийском сборе в июле 2018 года, начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать. Это не только Red Bull, со всеми ведём переговоры. Мы и с „Зенитом“ вели переговоры: „Давайте сотрудничать“. Это не секрет.
Есть и договор о совместной деятельности с «Манчестер Сити». Подписали его, когда отдавали Сашу Зинченко", — сказал Газизов в прямом эфире во «ВКонтакте» с комментатором Геннадием Орловым.
Сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых – «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находится уже девять клубов.
- 28 мая 2020
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