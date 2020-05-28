Гендиректор «Уфы»: вели переговоры не только с Red Bull, но и с «Зенитом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переговорах с компанией Red Bull.

«Уже давно вели с ними переговоры, ещё два года назад начали эти движения. Играли с ними на австрийском сборе в июле 2018 года, начали чуть-чуть цепляться, потихонечку разговаривать. Это не только Red Bull, со всеми ведём переговоры. Мы и с „Зенитом“ вели переговоры: „Давайте сотрудничать“. Это не секрет.

Есть и договор о совместной деятельности с «Манчестер Сити». Подписали его, когда отдавали Сашу Зинченко", — сказал Газизов в прямом эфире во «ВКонтакте» с комментатором Геннадием Орловым.

Сообщалось, что на приобретение российского клуба претендуют компания Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых – «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находится уже девять клубов.