Заразившийся коронавирусом Дмитрий Баринов обратился к болельщикам
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который заразился коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Всем привет! Спасибо большое за сообщения, за звонки. Чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, скоро всё это закончится и я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра и всем здоровья!» — сказал Баринов в «сториз» своего «инстаграма».
Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил девять жёлтых карточек. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2023 года.
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