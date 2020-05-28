Заразившийся коронавирусом Дмитрий Баринов обратился к болельщикам

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который заразился коронавирусом, рассказал о самочувствии.

«Всем привет! Спасибо большое за сообщения, за звонки. Чувствую себя очень хорошо. Надеюсь, скоро всё это закончится и я приступлю уже к тренировкам с командой. Всем добра и всем здоровья!» — сказал Баринов в «сториз» своего «инстаграма».

Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил девять жёлтых карточек. Контракт игрока с «железнодорожниками» действует до лета 2023 года.