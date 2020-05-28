Газизов: «Арсенал» и «Монако» интересовались Дивеевым, но для его развития мы выбрали ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему защитник Игорь Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал» или «Монако», которые проявляли к нему интерес.

«Очень хорошо знаю отца Дивеева. Переманили его сына, и через четыре года он стал звездой. Да, Игорем интересовались и „Арсенал“, и „Монако“, и делали нам предложения. Но мы выбрали ЦСКА — для его развития. Это было более логично, да и Дивеев на тот момент был молодым. Большую роль сыграли и мои отношения с Гончаренко. Для его роста было лучше в ЦСКА. К тому же Игорь так захотел», — сказал Газизов в прямом эфире во «ВКонтакте» с комментатором Геннадием Орловым.

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщал, что монегаски интересовались Дивеевым до его перехода в ЦСКА. Агент Олег Ерёмин рассказывал, почему не состоялся трансфер россиянина в лондонский «Арсенал».