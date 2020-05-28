Пеле, Роберто Карлос и Халк вошли в топ-10 самых переоценённых футболистов

Портал Football365 опубликовал рейтинг, в который попали самые переоценённые футболисты в истории.
На первое место списка журналисты поместили трёхкратного чемпиона мира, бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле. По их мнению, он не был лучшим игроком бразильцев на чемпионатах мира 1958 и 1970 годов, а Элено де Фрейтас и Гарринча выступали за сборную так же хорошо.
На второй строчке рейтинга — бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола. Третье место занимает экс-защитник «Анжи», «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос. По мнению составителей рейтинга, бразилец мало беспокоился о защите, что приводило к неприятным последствиям для его команд.
В списке присутствуют также действующие футболисты: полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо (6 место), нападающий «ПСЖ» Неймар (7) и бывший игрок «Зенита», форвард «Шанхай СИПГ" Халк. «Халк демонстрирует полезный пример важности маркетинга в спорте. Репутация Халка выигрывала благодаря времени, проведенному на футбольных «окраинах», — говорится в описании футболиста.
Рейтинг
1. Пеле
2. Давид Жинола
3. Роберто Карлос
4. Клод Макелеле
5. Георгий Кинкладзе
6. Филиппе Коутиньо
7. Неймар
8. Пол Скоулз
9. Хидетоси Наката
10. Халк
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