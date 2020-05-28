Пеле, Роберто Карлос и Халк вошли в топ-10 самых переоценённых футболистов

Портал Football365 опубликовал рейтинг, в который попали самые переоценённые футболисты в истории.

На первое место списка журналисты поместили трёхкратного чемпиона мира, бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле. По их мнению, он не был лучшим игроком бразильцев на чемпионатах мира 1958 и 1970 годов, а Элено де Фрейтас и Гарринча выступали за сборную так же хорошо.

На второй строчке рейтинга — бывший полузащитник сборной Франции Давид Жинола. Третье место занимает экс-защитник «Анжи», «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос. По мнению составителей рейтинга, бразилец мало беспокоился о защите, что приводило к неприятным последствиям для его команд.



В списке присутствуют также действующие футболисты: полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо (6 место), нападающий «ПСЖ» Неймар (7) и бывший игрок «Зенита», форвард «Шанхай СИПГ" Халк. «Халк демонстрирует полезный пример важности маркетинга в спорте. Репутация Халка выигрывала благодаря времени, проведенному на футбольных «окраинах», — говорится в описании футболиста.

Рейтинг

1. Пеле

2. Давид Жинола

3. Роберто Карлос

4. Клод Макелеле

5. Георгий Кинкладзе

6. Филиппе Коутиньо

7. Неймар

8. Пол Скоулз

9. Хидетоси Наката

10. Халк