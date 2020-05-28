Жена Жиркова: не могу представить, как входить в привычный ритм после карантина

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенит» Юрия Жиркова, рассказала, что ей будет нелегко вернуться к привычной жизни после завершения карантина.
«Скоро 3 месяца, как мы сидим дома. Когда мы с мужем уходим за продуктами, дети сто раз спрашивают: “А вы куда, зачем? Не надо! Не уходите”. Малыши настолько привыкли, что мы всегда дома с ними. Даже не могу представить, как потом входить в привычный ритм», — написала Жиркова в «Инстаграме».
Юрий и Инна женаты с 2008 года. У них трое детей.
Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний хавбек провёл 17 матчей в чемпионате России (11 — в основном составе), в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
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