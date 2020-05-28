Аршавин: из ярких моментов вспоминается, как Анюков на Радимова всегда орал

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об экс-защитнике «Зенита» Александре Анюкове, который объявил о завершении карьеры.
«Сморщился он лет 15 назад. Но не в игровом плане. Он мог играть ещё. Это его решение, просто, может быть, у него есть другие, нефутбольные причины, по которым он хочет вернуться в Санкт-Петербург. Мы не знаем. Но, раз решил закончить, мы должны принять это решение. Тишина и спокойствие в его углу всегда приходят на ум. Малословным был. Из ярких игровых моментов вспоминается, как он на Радима всегда орал. Когда Радимов ему пас отдавал в аут, а он бежал 30 метров», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Анюков — чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), обладатель Кубка России (2010, 2016), Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).
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