Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду устроил велопрогулку с семьёй. Вместе с ним на прогулку вышли его девушка Джорджина Родригес, а также дети — Криштиану-младший, Ева, Мэтью и Алана Мартина.

«Семейная велопрогулка», — подписал футболист фото в «Инстаграме».

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (22 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.