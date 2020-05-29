Криштиану Роналду устроил велопрогулку с семьёй
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду устроил велопрогулку с семьёй. Вместе с ним на прогулку вышли его девушка Джорджина Родригес, а также дети — Криштиану-младший, Ева, Мэтью и Алана Мартина.
«Семейная велопрогулка», — подписал футболист фото в «Инстаграме».
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (22 — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
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