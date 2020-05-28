Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 28 мая

Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 28 мая
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна возобновиться 21 июня. Клубы РПЛ начали проверять игроков на COVID-19. В настоящее время известно о 17 футболистах РПЛ, чьи результаты теста на коронавирус оказались положительными.

«Спартак»: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (выздоровел).

«Локомотив»: Джефферсон Фарфан, Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов, Роман Тугарев.

«Рубин»: Константин Плиев, Николай Поярков.

«Динамо»: Роман Евгеньев. Кроме того, у двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, а у двух других найдены антитела.

«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (выздоровел).

«Оренбург»: Андреа Чуканов, Филип Рогич, Жига Шкофлек (выздоровели).

«Урал»: Павел Погребняк.

У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020