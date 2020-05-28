Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 28 мая
Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна возобновиться 21 июня. Клубы РПЛ начали проверять игроков на COVID-19. В настоящее время известно о 17 футболистах РПЛ, чьи результаты теста на коронавирус оказались положительными.
«Спартак»: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (выздоровел).
«Локомотив»: Джефферсон Фарфан, Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Тимур Сулейманов, Роман Тугарев.
«Рубин»: Константин Плиев, Николай Поярков.
«Динамо»: Роман Евгеньев. Кроме того, у двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, а у двух других найдены антитела.
«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (выздоровел).
«Оренбург»: Андреа Чуканов, Филип Рогич, Жига Шкофлек (выздоровели).
«Урал»: Павел Погребняк.
У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
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