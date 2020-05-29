Владимир Путин и эмир Катара продолжат взаимодействие в рамках подготовки к ЧМ-2022

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

«В разговоре обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего в энергетической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей.



Достигнута договорённость о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции.



Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.



Проведён обмен мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов. При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране.



Владимир Путин поздравил Эмира Катара и катарский народ с праздником Ураза-байрам», — говорится в заявлении пресс-службы.