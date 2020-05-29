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Владимир Путин и эмир Катара продолжат взаимодействие в рамках подготовки к ЧМ-2022

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Владимир Путин и эмир Катара продолжат взаимодействие в рамках подготовки к ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Аль Тани.

«В разговоре обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дана высокая оценка достигнутому уровню сотрудничества, прежде всего в энергетической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие всего комплекса российско-катарских связей.

Достигнута договорённость о налаживании прямой кооперации между министерствами здравоохранения в области противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Проведён обмен мнениями по ряду ключевых международных тем, включая ситуацию на мировых рынках углеводородов. При обсуждении проблематики урегулирования в Сирии отмечена эффективность предпринимаемых Россией усилий в целях восстановления независимости и территориальной целостности сирийского государства. Акцентирована важность нормализации гуманитарной обстановки в этой стране.

Владимир Путин поздравил Эмира Катара и катарский народ с праздником Ураза-байрам», — говорится в заявлении пресс-службы.

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