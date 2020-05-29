Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией» и покинет клуб

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай отказался продлевать с клубом контракт, который истекает 30 июня, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Radioesport.
По данным источника, испанский клуб предлагал футболисту соглашение с зарплатой в € 2,7 млн в год. Также в соглашении была опция об автоматическом продлении контракта ещё на год, если бы аргентинец провёл 20 матчей в следующем сезоне. Впрочем, Гарай отклонил предложение и покинет клуб в статусе свободного агента.
Гарай перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.
- 29 мая 2020
-
00:50
-
00:48
-
00:32
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 28 мая 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:32
-
23:25
-
23:25
-
23:11
-
22:59
-
22:53
-
22:38
-
22:27
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:17
-
20:14
-
20:13
-
20:08
-
19:53
-
19:41
-
19:38
-
19:26