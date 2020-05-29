Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией» и покинет клуб

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай отказался продлевать с клубом контракт, который истекает 30 июня, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Radioesport.

По данным источника, испанский клуб предлагал футболисту соглашение с зарплатой в € 2,7 млн в год. Также в соглашении была опция об автоматическом продлении контракта ещё на год, если бы аргентинец провёл 20 матчей в следующем сезоне. Впрочем, Гарай отклонил предложение и покинет клуб в статусе свободного агента.

Гарай перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.