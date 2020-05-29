Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией» и покинет клуб

Эсекьель Гарай отказался продлевать контракт с «Валенсией» и покинет клуб
Футбол / Испания 0

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай отказался продлевать с клубом контракт, который истекает 30 июня, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Radioesport.

По данным источника, испанский клуб предлагал футболисту соглашение с зарплатой в € 2,7 млн в год. Также в соглашении была опция об автоматическом продлении контракта ещё на год, если бы аргентинец провёл 20 матчей в следующем сезоне. Впрочем, Гарай отклонил предложение и покинет клуб в статусе свободного агента.

Гарай перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.

Жена Гарая показала ему стриптиз
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020