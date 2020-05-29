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«Легенда!» «Зенит» отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры

«Легенда!» «Зенит» отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба петербургского «Зенита» прокомментировала слова защитника «Крыльев Советов» Александра Анюкова, объявившего о завершении игровой карьеры.

На странице «Зенита» в «Инстаграме» опубликовано фото Анюкова в футболке петербургского клуба. «Легенда!» — говорится в подписи к снимку.

Александр Анюков сегодня объявил о завершении игровой карьеры. Футболист пожелал „Крыльям Советов“ «достойного завершения сезона и успехов в будущем». Анюков поблагодарил административный штаб самарцев, работников базы и всех сотрудников клуба.

Анюков — пятикратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), двукратный обладатель Кубка России (2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита», бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России (2008).

Александр Анюков объявил о завершении игровой карьеры
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