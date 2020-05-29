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«Штутгарт» одержал волевую победу над «Гамбургом» и приблизился к выходу в Бундеслигу

«Штутгарт» одержал волевую победу над «Гамбургом» и приблизился к выходу в Бундеслигу
Футбол / Германия 0

«Штутгарт» одержал волевую победу над «Гамбургом» со счётом 3:2 в матче 28-го тура второй Бундеслиги, который проходил на «Мерседес-Бенц-Арене» и поднялся на второе место в турнирной таблице, приблизившись к выходу в первую Бундеслигу.

Первый тайм остался за гостями, которые забили в ворота хозяев два безответных мяча. Счёт на 16-й минуте открыл финский нападающий Йоэль Похьянпало. На 2-й добавленной минуте первого тайма полузащитник Аарон Хант с пенальти упрочил положение своей команды.

Во втором тайме хозяева бросили все силы на отыгрыш и отличиться у них получилось уже на 47-й минуте усилиями японского полузащитника Ятаро Эндо. На 60-й минуте аргентинский нападающий реализовал пенальти и сравнял счёт в матче, а на второй добавленной минуте второго тайма форвард Гонсало Кастро вырвал победу для своей команды.

На данный момент «Штутгарт» занимает второе месте с 48-ю очками. «Гамбург» опустился на третью строчку и имеет в активе 46 очков. Лидирует в таблице турнира «Арминия», набравшая 53 очка.

Германия - Вторая Бундеслига. 28-й тур
28 мая 2020, четверг. 21:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 2
Гамбург
Гамбург
0:1 Похьянпало – 16'   0:2 Хант – 45+2' (пен)   1:2 Эндо – 47'   2:2 Гонсалес – 60' (пен)   3:2 Кастро – 90+2'
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