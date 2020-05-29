«Унион» отстранил Полтера, который отказался от снижения зарплаты во время пандемии

Руководство немецкого «Униона» отстранило нападающего Себастьяна Полтера до конца действия его контракта, который истечёт летом этого года, сообщает официальный сайт клуба.



Причиной такого решения стал отказ Полтера пойти на понижение зарплаты во время пандемии коронавируса. При этот он стал единственным игроком в команде, который отказался это сделать.



«Одна из основных ценностей нашего клуба – это сплочённость, мы должны поддерживать друг друга. К сожалению, Себастьян стал единственным, кто этого не сделал. Мы этого не понимаем, и это очень нас расстраивает. Мы решили, что Себастьян больше не будет частью нашей команды. Решение вступает в силу немедленно», — отметил президент «Униона» Дирк Цинглер.

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