9 фанатов «Спортинга» получили тюремные сроки за нападение на тренировочный центр клуба

9 фанатов «Спортинга» были приговорены к пяти годам тюремного заключения за нападение на тренировочный центр клуба в мае 2018 года, сообщает Record.
Другие 29 нападавших получили условные наказания, а ещё двое отделались штрафами.
При этом бывший президент клуба Бруну де Карвалью, который руководил «Спортингом» с 2013 по 2018 годы, глава отдела по отношениям с болельщиками, а также глава группы ультрас были оправданы, так как обвинение не сумело доказать их причастность к нападению на тренировочный центр.
Напомним, что 15 мая 2018 года фанаты «Спортинга» ворвались в тренировочный центр клуба, напали на игроков и тренерский штаб команды, а также разграбили раздевалки. Обвинение пыталось доказать, что побуждением к подобным действиям стала критика в адрес игроков со стороны Де Карвалью.
- 29 мая 2020
-
03:47
-
03:28
-
02:51
-
02:33
-
01:53
-
01:14
-
00:50
-
00:48
-
00:32
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 28 мая 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:32
-
23:25
-
23:25
-
23:11
-
22:59
-
22:53
-
22:38
-
22:27
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:01
-
20:58
-
20:49
-
20:38
-
20:17
-
20:14