9 фанатов «Спортинга» получили тюремные сроки за нападение на тренировочный центр клуба

9 фанатов «Спортинга» были приговорены к пяти годам тюремного заключения за нападение на тренировочный центр клуба в мае 2018 года, сообщает Record.



Другие 29 нападавших получили условные наказания, а ещё двое отделались штрафами.



При этом бывший президент клуба Бруну де Карвалью, который руководил «Спортингом» с 2013 по 2018 годы, глава отдела по отношениям с болельщиками, а также глава группы ультрас были оправданы, так как обвинение не сумело доказать их причастность к нападению на тренировочный центр.



Напомним, что 15 мая 2018 года фанаты «Спортинга» ворвались в тренировочный центр клуба, напали на игроков и тренерский штаб команды, а также разграбили раздевалки. Обвинение пыталось доказать, что побуждением к подобным действиям стала критика в адрес игроков со стороны Де Карвалью.

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