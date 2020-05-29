«Как идиоты?» Обложка L’Équipe против остановки сезона Лиги 1

Номер французского футбольного журнала L’Équipe за 29 мая будет посвящён возобновлению сезона в ведущих футбольных лигах Европы. Французский чемпионат стал единственным из топ-5, который было решено завершить досрочно.

«Как идиоты?» — спрашивают редакторы журнала на обложке издания.



30 апреля «Пари Сен-Жермен» официально стал чемпионом Лиги 1 после решения руководства чемпионата признать окончательной текущую таблицу сезона-2019/2020 с учётом количества очков, набранных во всех сыгранных матчах. В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».