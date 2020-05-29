Адиль Рами сообщил, что не продавал золотую медаль ЧМ-2018

Защитник «Сочи» и экс-игрок национальной команды Франции Адиль Рами сообщил, что не продавал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года.

«Моя медаль всё ещё дома. Хранится в большом сундуке с моими другими наградами», — написал Рами в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что один из игроков сборной Франции продал на аукционе золотую медаль ЧМ-2018 за € 66 тыс. При этом, имя игрока не разглашалось.

Напомним, чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2. В составе победителей забивали Антуан Гризманн, Поль Погба, Килиан Мбаппе и ещё один гол в свои ворота отправил хорватский форвард Марио Манджукич. За национальную команду Хорватии забивали Иван Перишич и Манджукич.