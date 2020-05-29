Адиль Рами сообщил, что не продавал золотую медаль ЧМ-2018

Защитник «Сочи» и экс-игрок национальной команды Франции Адиль Рами сообщил, что не продавал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года.
«Моя медаль всё ещё дома. Хранится в большом сундуке с моими другими наградами», — написал Рами в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что один из игроков сборной Франции продал на аукционе золотую медаль ЧМ-2018 за € 66 тыс. При этом, имя игрока не разглашалось.
Напомним, чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2. В составе победителей забивали Антуан Гризманн, Поль Погба, Килиан Мбаппе и ещё один гол в свои ворота отправил хорватский форвард Марио Манджукич. За национальную команду Хорватии забивали Иван Перишич и Манджукич.
- 29 мая 2020
-
05:13
-
00:23
- 26 мая 2020
-
22:59
-
15:08
- 25 мая 2020
-
23:55
- 24 мая 2020
-
11:53
- 23 мая 2020
-
08:57
- 20 мая 2020
-
23:32
-
19:08
-
18:20
-
18:04
-
17:00
- 5 мая 2020
-
11:30
- 29 апреля 2020
-
06:10
- 20 апреля 2020
-
06:22
- 19 апреля 2020
-
11:50
- 17 апреля 2020
-
00:21
- 8 апреля 2020
-
03:03
- 7 апреля 2020
-
16:42
-
15:07
-
14:14
-
14:04
-
13:11
-
12:06
-
02:05
- 31 марта 2020
-
20:47
- 30 марта 2020
-
13:03
- 21 марта 2020
-
05:45
- 19 марта 2020
-
13:35
- 26 февраля 2020
-
22:58
- 21 февраля 2020
-
23:42
- 2 февраля 2020
-
22:31
- 16 января 2020
-
22:19
- 8 января 2020
-
22:54
- 24 декабря 2019
-
21:26