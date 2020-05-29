Голкипер «ПСЖ» попал в ДТП и разбил Lamborghini. Фото
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Марцин Булка попал в ДТС, сообщается в «Твиттере» Footballogue.
По данным источника, 20-летний футболист не пострадал, однако разбил свой Lamborghini.
Посмотреть запись можно в «Твиттере» Footballogue.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Булка принял участие в 1 матче.
30 апреля «Пари Сен-Жермен» официально стал чемпионом Лиги 1 после решения руководства чемпионата признать окончательной текущую таблицу сезона-2019/2020 с учётом количества очков, набранных во всех сыгранных матчах. В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице чемпионата Франции в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
«Как идиоты?» Обложка L’Équipe против остановки сезона Лиги 1
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