Юрий Белоус: этот сезон РПЛ стоит завершить при пустых трибунах

Бывший руководитель «Локомотива», ФК «Москва» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал решение проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями.

«Лично я думаю, что это преждевременно. Мы все знаем, что в марте несколько матчей привели к вспышкам коронавируса по Европе. Думаю, нам нужно следовать опыту зарубежных стран: Германии, которая уже возобновила свой чемпионат, а также Италии и Англии, которые скоро начнут играть. По крайней мере этот сезон РПЛ стоит завершить при пустых трибунах», — приводят слова Белоуса «Известия».

Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).