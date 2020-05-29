Росель: я бы попытался вернуть Неймара в «Барселону». Он второй в мире после Месси
Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель признался, что попробовал бы вернуть нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен», если бы вновь возглавил клуб, а также поделился мыслями о возможном переходе в стан сине-гранатовых форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Если бы я был президентом «Барсы», то попытался подписать Неймара. Он второй лучший игрок в мире после Месси и идеально вписывается в клубную философию. Но, учитывая опыт работы с Неймаром, я бы заключил с ним два контракта: один – спортивный, а во втором были бы прописаны аспекты поведения.
Что касается Лаутаро, я бы не стал платить за него € 111 млн, но попробовал бы обменять на него двух игроков с других позиций. Это трудно, но я бы попытался», — приводит слова Роселя Marca.
«ПСЖ» считает, что Неймар выступил против снижения зарплаты ради возвращения в «Барселону»
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