Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Швеции начнётся 14 июня при пустых трибунах

Чемпионат Швеции начнётся 14 июня при пустых трибунах
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпионат Швеции возобновится 14 июня, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

Сообщается, что правительство Швеции дало разрешение на проведение турнира с 14 июня. Шведская футбольная ассоциация работает над календарём сезона.

Ранее сообщалось, что чемпионат планировалось проводить со зрителями, однако матчи всё-таки будут проходить при пустых трибунах.

«Болельщики и их самоотверженность — лучшее, что у нас есть, однако в данный момент проводить матчи при пустых трибунах необходимо. Мы сделали всё возможное и будем скучать по заполненным стадионам и первоклассной атмосфере. Настанут времена, когда мы сможем снова открыть стадионы, давайте держаться вместе до этого момента», — сказано в заявлении.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020