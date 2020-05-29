Чемпионат Швеции начнётся 14 июня при пустых трибунах
Чемпионат Швеции возобновится 14 июня, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
Сообщается, что правительство Швеции дало разрешение на проведение турнира с 14 июня. Шведская футбольная ассоциация работает над календарём сезона.
Ранее сообщалось, что чемпионат планировалось проводить со зрителями, однако матчи всё-таки будут проходить при пустых трибунах.
«Болельщики и их самоотверженность — лучшее, что у нас есть, однако в данный момент проводить матчи при пустых трибунах необходимо. Мы сделали всё возможное и будем скучать по заполненным стадионам и первоклассной атмосфере. Настанут времена, когда мы сможем снова открыть стадионы, давайте держаться вместе до этого момента», — сказано в заявлении.
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