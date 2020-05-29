Экс-президент «Барселоны»: если кто-то говорит вам, что в тюрьме здорово, он врёт

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель высказался о пребывании в тюремном заключении.



«Должны ли все провести хотя бы день в тюрьме? Это в первую очередь касается людей, которые отправляют других в тюрьму, чтобы они понимали, что, перед тем как принять такое решение, нужно очень серьёзно подумать. Это важнейший жизненный опыт, ты узнаёшь себя по-новому, но тюрьма – плохое место. Ты познаёшь невероятные вещи о людях – например солидарность среди заключённых. Но лишение свободы – это плохо. Если вам доведётся встретить кого-то, кто будет говорить, что в тюрьме здорово, знайте, что он врёт», — приводит слова Роселя Marca.



Напомним, Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

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