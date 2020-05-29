«В крови была вся одежда и книжка». Экс-президент «Барселоны» рассказал о драках в тюрьме

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился воспоминаниями о конфликтных ситуациях в тюрьме.



«Драки в тюрьме? Я видел их вблизи. Однажды драка началась настолько близко ко мне, что меня всего забрызгало кровью. Заключённого ударили заострённой стороной сломанной метлы, и из него выплеснулось столько крови, что в ней оказалась вся наша одежда и даже книжка. В тюрьме часто случаются внезапные драки. Мне несколько раз выговаривали, но до драк не доходило», — приводит слова Роселя Marca.



Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие остановлено не было. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

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