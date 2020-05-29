«В крови была вся одежда и книжка». Экс-президент «Барселоны» рассказал о драках в тюрьме

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель поделился воспоминаниями о конфликтных ситуациях в тюрьме.
«Драки в тюрьме? Я видел их вблизи. Однажды драка началась настолько близко ко мне, что меня всего забрызгало кровью. Заключённого ударили заострённой стороной сломанной метлы, и из него выплеснулось столько крови, что в ней оказалась вся наша одежда и даже книжка. В тюрьме часто случаются внезапные драки. Мне несколько раз выговаривали, но до драк не доходило», — приводит слова Роселя Marca.
Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие остановлено не было. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.
- 29 мая 2020
-
11:47
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:36
-
10:36
-
10:05
-
09:57
-
09:39
-
09:17
-
08:33
-
08:30
-
07:04
-
06:41
-
05:54
-
05:37
-
05:13
-
04:35
-
03:47
-
03:28
-
02:51
-
02:33
-
01:53
-
01:14
-
00:50
-
00:48
-
00:32
-
00:23
-
00:09
-
00:07
- 28 мая 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:32
-
23:25