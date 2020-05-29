Экс-президент «Барселоны»: не помню, сколько раз плакал в тюрьме, но точно больше пяти

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель признался, что несколько раз не сдерживал эмоций, находясь в тюрьме.



«Я плакал в тюрьме. От беспомощности, от тоски… Не думаю, что от депрессии, хотя в любом случае она у меня была. До этого я не плакал много лет. Поначалу я был злым и гордым: «Не может быть, что ты плачешь». В итоге я плакал от злости. Не помню, сколько раз это происходило, но точно больше пяти», — приводит слова Роселя Marca.



Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие остановлено не было. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

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