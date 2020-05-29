«Лацио» хочет продлить контракт с Ачерби до 2024 года. Им интересуется «Интер»
«Лацио» ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Франческо Ачерби, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".
По данным источника, римский клуб хочет продлить соглашение с игроком до 2024 года. Ачерби будет предложена зарплата € 2,5 млн в год. Сообщается, что игроком интересуются «Интер» и клуб из английской Премьер-лиги.
Ачерби — воспитанник «Павии». Франческо перешёл в «Лацио» из «Сассуоло» летом 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провёл на поле 31 матч во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи и заработал пять жёлтых карточек.
«Лацио», набрав 62 очка в 26 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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