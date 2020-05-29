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Жена Погребняка покрасила сыну волосы. Фото

Жена Погребняка покрасила сыну волосы. Фото
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» показала новый имидж своих детей.

Жена футболиста сделала всем трём сыновьям новые прически, а одному из них ещё и покрасила волосы в фиолетовый цвет.

«Немного пошалили. Как вам их прически? Я мастер-фломастер?» — написала Мария.

Ранее было объявлено, что Погребняк, а следом и вся его семья заразились коронавирусом. 26 мая «Чемпионату» стало известно, что состояние 36-летнего форварда улучшилось.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновить его планируют 21 июня. «Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.

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