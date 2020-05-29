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Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнётся 12 сентября

Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнётся 12 сентября
Футбол / Испания 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что сезон-2020/2021 в чемпионате Испании начнётся 12 сентября.

«Дай бог, мы возобновим сезон 11 июня. Над организацией работают более 130 человек из Ла Лиги, всё будет по-новому. Мы готовы, и наша главная задача — доиграть чемпионат. Следующий сезон начнётся 12 сентября», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, запланированному на июнь.

«Барселона», набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу Примеры. На втором месте расположился мадридский «Реал» (56), на третьем — «Севилья» (47).

Хавьер Тебас: надеемся возобновить Примеру 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис»
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