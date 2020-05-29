Ответь на 10 вопросов от Полины Куимовой. Новый #ЧемпКвиз в «Инстаграме»

Новая игра #ЧемпКвиз посвящена чемпионату Германии по футболу. Из ведущих лиг Бундеслига возобновилась самой первой. А у Полины Куимовой уже накопились к вам вопросы. Самый успешный и удачливый игрок получит код на FIFA20 для приставки PS4 или Xbox One. Лучшая подготовка – это внимательное изучение статистики и новостей в разделе о немецком футболе на «Чемпионате».



#ЧемпКвиз уже доступен в «сториз» «инстаграма» «Чемпионата». Подписывайтесь на канал и следите за анонсами будущих игр.



Каждый четверг подписчики инстаграм-аккаунта «Чемпионата» играют в увлекательную игру. Один из журналистов записывает 10 видеовопросов на одну тему и к каждому даёт четыре варианта ответов. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.