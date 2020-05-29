Уткин: то, как Россия получила ЧМ, сильно не отличается от того, как Украина получила Евро

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал обвинения России в покупке права на проведение чемпионата мира в 2018 году.



«Существенно то, как Россия получила чемпионат мира, не отличается от того, как Украина получила чемпионат Европы 2012 года. Вообще ни от чего не отличается в этот период. Не знаю насчёт закона, но то, как распределялось, где что будет проходить, – совершенно очевидно, что в этом были замешаны сугубо внутренние игры. Хотите – назовите их коррупцией. Но если это правила, которые принимают все, то это не совсем та коррупция, когда кто-то один украл, второй его покрыл, а все остальные ничего об этом не знают», — сказал Уткин в ролике на канале «Vласть vs Vлащенко» в YouTube.



Напомним, в апреле Министерство юстиции США в обширном акте выдвинуло многочисленные обвинения в коррупции в ФИФА. В частности, сообщалось, что Россия и Катар при голосовании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно подкупили чиновников из организации.

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