Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Холанд не поможет «Боруссии» Д в матче с «Падерборном», Дахуд выбыл до конца сезона

Холанд не поможет «Боруссии» Д в матче с «Падерборном», Дахуд выбыл до конца сезона
Футбол / Германия 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд пропустит матч 29-го тура Бундеслиги с «Падерборном» из-за травмы. Его одноклубник, Махмуд Дахуд, выбыл до конца сезона из-за повреждения колена. Об этом сообщается на официальном сайте «шмелей».

В матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (0:1) Холанд получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером. Штилер двигался в центре поля спиной вперёд и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут после столкновения форвард был вынужден попросить замену.

Сообщается, что в следующем матче Холанда заменит Джейдон Санчо, а Дахуда — Эмре Джан.

«Боруссия», набрав 57 очков в 28 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, которую возглавляет «Бавария» (64).

Эрлинг Холанд получил травму, столкнувшись с арбитром в матче с «Баварией»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020