Холанд не поможет «Боруссии» Д в матче с «Падерборном», Дахуд выбыл до конца сезона

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд пропустит матч 29-го тура Бундеслиги с «Падерборном» из-за травмы. Его одноклубник, Махмуд Дахуд, выбыл до конца сезона из-за повреждения колена. Об этом сообщается на официальном сайте «шмелей».
В матче 28-го тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (0:1) Холанд получил повреждение в столкновении с арбитром Тобиасом Штилером. Штилер двигался в центре поля спиной вперёд и случайно наступил на ногу Холанду. Через несколько минут после столкновения форвард был вынужден попросить замену.
Сообщается, что в следующем матче Холанда заменит Джейдон Санчо, а Дахуда — Эмре Джан.
«Боруссия», набрав 57 очков в 28 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, которую возглавляет «Бавария» (64).
- 29 мая 2020
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