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Экс-советник Геркуса: Сёмин не мог влезать в трансферную политику клуба

Экс-советник Геркуса: Сёмин не мог влезать в трансферную политику клуба
Футбол / РПЛ 0

Экс-советник президента «Локомотива» Лев Гоберман в новом выпуске подкаста «SILA Права» рассказал о влиянии Юрия Сёмина на процесс принятия решений.

«Заявления руководства «Локомотива» о том, что Сёмин слишком сильно влезал в трансферную политику клуба, выглядят странными. И Мещеряков, и Кикнадзе, в отличие от Сёмина, обладают в клубе гораздо большей полнотой власти. Сёмин мог высказывать своё мнение, и странно предполагать, что главного тренера можно лишить возможности высказывать мнение по трансферным вопросам. У Сёмина нет и не было никаких рычагов влияния на окончательные решения. Все решения по трансферам принимались советом директоров и до этого рассматривались на трансферном комитете – специальной подструктурой совета директоров», — сказал Гоберман.

Полный выпуск программы доступен на всех популярных подкаст-платформах:
∙ в iTunes
∙ в Google Podcasts
∙ в «Яндекс. Музыке»
∙ во «ВКонтакте»
∙ в плеере Castbox
∙ в плеере Simplecast

Посмотреть видео можно на канале «Чемпионат.Подкаст» в YouTube.

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