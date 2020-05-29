Экс-советник Геркуса: Сёмин не мог влезать в трансферную политику клуба

Экс-советник президента «Локомотива» Лев Гоберман в новом выпуске подкаста «SILA Права» рассказал о влиянии Юрия Сёмина на процесс принятия решений.
«Заявления руководства «Локомотива» о том, что Сёмин слишком сильно влезал в трансферную политику клуба, выглядят странными. И Мещеряков, и Кикнадзе, в отличие от Сёмина, обладают в клубе гораздо большей полнотой власти. Сёмин мог высказывать своё мнение, и странно предполагать, что главного тренера можно лишить возможности высказывать мнение по трансферным вопросам. У Сёмина нет и не было никаких рычагов влияния на окончательные решения. Все решения по трансферам принимались советом директоров и до этого рассматривались на трансферном комитете – специальной подструктурой совета директоров», — сказал Гоберман.
Полный выпуск программы доступен на всех популярных подкаст-платформах:
∙ в iTunes
∙ в Google Podcasts
∙ в «Яндекс. Музыке»
∙ во «ВКонтакте»
∙ в плеере Castbox
∙ в плеере Simplecast
Посмотреть видео можно на канале «Чемпионат.Подкаст» в YouTube.
- 29 мая 2020
-
17:49
-
17:37
-
17:29
-
17:25
-
17:06
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:05
-
15:55
-
15:53
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:22
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:37
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:57
-
11:53