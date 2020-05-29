Понтус Вернблум: слова моей татуировки могут описать мою карьеру в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, рассказал об атмосфере в стане «армейцев» во времена его игры за клуб.
«Слова моей татуировки: «Пришёл. Увидел. Победил». Они могут описать мою карьеру в ЦСКА, ведь мы выиграли много трофеев. Думаю, наши успехи обусловлены семейной атмосферой внутри. В некоторых других клубах идёт война внутри, даже если команда идёт на первом месте. Игроки дерутся между собой. А у нас такого никогда не было.
Разумеется, я помню свой первый матч в составе «армейцев» и гол в ворота «Реала». Вряд ли мы могли тогда сыграть лучше, чем сыграли. Кстати, я смотрел матч ЦСКА с «Реалом» в прошлом сезоне и был удивлён. Мало кому удаётся выигрывать у такого соперника.
Мне приятно, что РПЛ включила меня сборную лучших игроков чемпионата за последние 10 лет, но меня больше радуют трофеи, которые я выиграл за это время. Персональные награды для меня второстепенны», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
- 29 мая 2020
-
16:05
-
15:55
-
15:53
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:22
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:37
-
13:17
-
13:04
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:57
-
11:53
-
11:47
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:36
-
10:36
-
10:05
-
09:57