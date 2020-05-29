Понтус Вернблум: слова моей татуировки могут описать мою карьеру в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, рассказал об атмосфере в стане «армейцев» во времена его игры за клуб.



«Слова моей татуировки: «Пришёл. Увидел. Победил». Они могут описать мою карьеру в ЦСКА, ведь мы выиграли много трофеев. Думаю, наши успехи обусловлены семейной атмосферой внутри. В некоторых других клубах идёт война внутри, даже если команда идёт на первом месте. Игроки дерутся между собой. А у нас такого никогда не было.



Разумеется, я помню свой первый матч в составе «армейцев» и гол в ворота «Реала». Вряд ли мы могли тогда сыграть лучше, чем сыграли. Кстати, я смотрел матч ЦСКА с «Реалом» в прошлом сезоне и был удивлён. Мало кому удаётся выигрывать у такого соперника.



Мне приятно, что РПЛ включила меня сборную лучших игроков чемпионата за последние 10 лет, но меня больше радуют трофеи, которые я выиграл за это время. Персональные награды для меня второстепенны», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.

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