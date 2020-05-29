Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Понтус Вернблум назвал свой любимый гол за ЦСКА

Понтус Вернблум назвал свой любимый гол за ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, рассказал о памятном моменте из времён игры за «армейцев».

«Мой любимый гол в составе ЦСКА? В ворота «Ростова» на последних минутах в сезоне-2014/2015, когда мы смогли пробиться в Лигу чемпионов в последнем туре. Мы не хотели играть в Лиге Европы. Нам нравилось быть среди лучших», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ЦСКА.

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С «армейцами» швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 33-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».

Понтус Вернблум: до сих пор иногда ругаюсь по-русски
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020