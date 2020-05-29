Понтус Вернблум назвал свой любимый гол за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, рассказал о памятном моменте из времён игры за «армейцев».



«Мой любимый гол в составе ЦСКА? В ворота «Ростова» на последних минутах в сезоне-2014/2015, когда мы смогли пробиться в Лигу чемпионов в последнем туре. Мы не хотели играть в Лиге Европы. Нам нравилось быть среди лучших», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ЦСКА.

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С «армейцами» швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 33-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».