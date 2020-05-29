«Интер» интересуется защитником «Барселоны» Лангле

Миланский «Интер» интересуется защитником «Барселоны» и сборной Франции Клеманом Лангле, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, «Интер» ищет замену словаку Милану Шкриньяру. Сообщается, что «Барселона» хочет удержать футболиста.
Лангле перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл на поле 29 матчей во всех турнирах, стал автором трёх забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Футболист заработал шесть жёлтых карточек и дважды был удалён. Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
«Барселона», набрав 58 очков в 27 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Ближайший преследователь каталонского клуба — мадридский «Реал», который отстаёт от «сине-гранатовых» на 2 очка.
- 29 мая 2020
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