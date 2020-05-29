Источник: финал Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не состоится в Стамбуле, утверждает New York Times.



По информации издания, решающая встреча главного еврокубкового турнира будет перенесена в другую страну из-за эпидемиологической ситуации в Турции. Решение о новом месте финала соревнований будет принято в середине июня. Одним из вариантов является Лиссабон.



При этом Стамбул может сохранить право на проведение финала Лиги чемпионов в одном из следующих сезонов.



Ранее сообщалось, что заключительная стадия нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов может пройти в формате «Финала четырёх» в Германии. Завершить еврокубковый сезон УЕФА рассчитывает к 31 августа.



Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»