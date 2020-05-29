Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: финал Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула

Источник: финал Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула
Футбол / Лига чемпионов 0

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не состоится в Стамбуле, утверждает New York Times.

По информации издания, решающая встреча главного еврокубкового турнира будет перенесена в другую страну из-за эпидемиологической ситуации в Турции. Решение о новом месте финала соревнований будет принято в середине июня. Одним из вариантов является Лиссабон.

При этом Стамбул может сохранить право на проведение финала Лиги чемпионов в одном из следующих сезонов.

Ранее сообщалось, что заключительная стадия нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов может пройти в формате «Финала четырёх» в Германии. Завершить еврокубковый сезон УЕФА рассчитывает к 31 августа.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020