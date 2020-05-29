Денис Глушаков продлил контракт с «Ахматом»

Грозненский «Ахмат» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с футболистами, чьи соглашения истекали 31 мая 2020 года.



Голкипер Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев, а также полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков продлили соглашения до конца сезона-2019/2020. Напомним, Городов, Иванов и Гиголаев имели с грозненским клубом долгосрочные контракты, а Глушаков заключил соглашение, которое было рассчитано на один год, летом 2019 года.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 2 голами. Сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата России запланировано 21 июня.