«Президент пожалел € 50-60 тыс.». Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о сорвавшемся трансфере в московский «Спартак» в начале карьеры.

«Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован». Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел € 50-60 тысяч. Конечно, не жалею, что не перешёл в «Спартак». Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».

В составе «Зенита» Аршавин — трижды чемпион России (2007, 2012, 2015), обладатель Кубка Премьер-Лиги (2003), Суперкубка России (2008), Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).