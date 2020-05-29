«Президент пожалел € 50-60 тыс.». Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о сорвавшемся трансфере в московский «Спартак» в начале карьеры.
«Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован». Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел € 50-60 тысяч. Конечно, не жалею, что не перешёл в «Спартак». Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».
В составе «Зенита» Аршавин — трижды чемпион России (2007, 2012, 2015), обладатель Кубка Премьер-Лиги (2003), Суперкубка России (2008), Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).
- 29 мая 2020
-
19:09
-
19:07
-
18:54
-
18:53
-
18:30
-
18:16
-
18:11
-
18:02
-
17:49
-
17:37
-
17:29
-
17:25
-
17:06
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:05
-
15:55
-
15:53
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:21
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:22
-
14:14
-
13:56
-
13:52
-
13:45
-
13:39