«Ливерпуль» рассчитывает договориться о трансфере Тимо Вернера в ближайшие дни

«Ливерпуль» продолжает работать над трансферном нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Мерсисайдский клуб рассчитывает согласовать сделку в ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Вернер решительно намерен сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Переход в «Ливерпуль» остаётся для него приоритетным вариантом.

Тимо выступает за «Лейпциг» с 2016 года. Ранее немец в течение трёх лет защищал цвета «Штутгарта». Его контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в € 64 млн.

В нынешнем сезоне Вернер помог «Лейпцигу» в 28 матчах немецкой Бундеслиги, восьми встречах Лиги чемпионов и трёх играх Кубка Германии. В его активе 30 голов и 12 результативных передач.