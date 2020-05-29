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«Фрайбург» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30

«Фрайбург» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 29 мая, состоится матч «Фрайбург» – «Байер». Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге, стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» — «Байер».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. В бригаду войдут ассистенты Доминик Шаль и Тимо Герах. Резервный рефери — Арно Блос.

После 28 туров леверкузенский «Байер», набрав 53 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (38) — на восьмом месте. Лидером соревнований на текущий момент является мюнхенская «Бавария», в 28 матчах набравшая 64 очка.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020.

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