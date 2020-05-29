Денис Глушаков прокомментировал слухи об уходе из «Ахмата» по окончании сезона

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о ситуации со своим контрактом. Ранее появились слухи, что грозненский клуб планирует расстаться с 33-летним футболистом по окончании сезона-2019/2020.

«Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чём речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту — я сегодня продлил его на два месяца. Сезон ещё не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Каких-то более глобальных вещей мы с клубом не обсуждали.

Со своей стороны могу сказать, что опция 1+1 действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с «Ахматом» были определённые договоренности и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд. В любом случае логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.