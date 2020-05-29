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Девушка Роналду выложила фото из тренажёрного зала

Девушка Роналду выложила фото из тренажёрного зала
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новым фото из тренажёрного зала в социальных сетях.

«Важность быть самим собой заключается в принятии и признании того, кем мы являемся. У каждого из нас есть таланты, поэтому все мы можем чему-то научить, чем-то поделиться и что-то показать. Это то, что делает нас уникальными и особенными», — написала Родригес под фото.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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