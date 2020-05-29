Стала известна сумма сделки ВЭБа с ЦСКА

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА за 18 млрд рублей, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на отчётность ВЭБа по МСФО за первый квартал 2020 года.



По информации источника, в апреле 2020 года ВЭБ приобрёл 9595 акций за вышеуказанную сумму. В это же время московский клуб досрочно погасил кредиты, предоставленные ВЭБом на ту же сумму.



22 апреля стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций «армейского» клуба в рамках конвертации долга. Таким образом, ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА.

ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Соревнования были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновятся 21 июня.