Б. Игнатьев: Сёмин будет работать дальше, разговоров о завершении карьеры точно нет

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил уверенность, что Юрий Сёмин продолжит тренерскую карьеру.

«Будет дальше работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет. Понимаете, футбол – это такая зараза… Некоторые говорят, возраст, надо заканчивать, сесть. Невозможно сесть! Когда всю жизнь отдал футболу, без него уже никуда», — сказал Игнатьев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.

Напомним, «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинет должность наставника «железнодорожников» 31 мая.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Специалист работал наставником в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.