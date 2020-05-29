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Экс-игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной Хорватии и московского «Спартака» Огнен Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии, сообщает Gol.hr.

По информации источника, хорватская прокуратура сняла все обвинения с Вукоевича. С Огнена был снят и запрет на приближение к супруге.

Напомним, 7 мая Вукоевич якобы в состоянии алкогольного опьянения пришёл домой и начал угрожать родственникам. Позже Огнен был задержан полицией. В его доме был проведён обыск.

С 2017 года Вукоевич работает селекционером киевского «Динамо», в составе которого выступал с 2008 по 2015 год. За московский «Спартак» Огнен выступал во второй половине сезона-2012/2013. В составе красно-белых провёл 9 встреч и отдал 1 результативную передачу.

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