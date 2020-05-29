Экс-игрок «Спартака» Видич — в топ-5 лучших центральных защитников в истории АПЛ

Портал Squawka составил рейтинг лучших центральных защитников в истории английской Премьер-лиги.



Первое место занял бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри. В тройку лидеров попали Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл. Первую пятёрку замкнул бывший игрок московского «Спартака» Неманья Видич, выступавший в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед».



Полностью рейтинг выглядит следующим образом:



1. Джон Терри («Челси»)

2. Рио Фердинанд («Вест Хэм Юнайтед», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «КПР»)

3. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Портсмут»)

4. Тони Адамс («Арсенал»)

5. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»)

6. Гари Паллистер («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»)

7. Рикарду Карвалью («Челси»)

8. Стив Брюс («Манчестер Юнайтед»)

9. Венсан Компани («Манчестер Сити»)

10. Вирджил ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль»)

11. Яп Стам («Манчестер Юнайтед»)

12. Джейми Каррагер («Ливерпуль»)

13. Сами Хююпя («Ливерпуль»)

14. Коло Туре («Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»)

15. Ледли Кинг («Тоттенхэм Хотспур»)