«Я едва мог ходить». Брендан Роджерс рассказал, что был заражён коронавирусом

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что в марте заразился коронавирусной инфекцией.
«Едва мог ходить, и это напомнило мне о восхождении на гору Килиманджаро. У нас был выходной, когда должны были играть в Уотфорде, а затем через неделю у меня начались проблемы.
В течение трёх недель не чувствовал ни запаха, ни вкуса. У меня не было сил, а через неделю то же самое случилось с женой. Мы прошли тест на коронавирус — он показал, что мы заразились.
Это напомнило, как поднялся на Килиманджаро. Чем выше поднимаешься, тем больше страдаешь от акклиматизации и тем труднее становится дышать. Помню, как, переболев, не мог пробежать и 10 ярдов.
У меня не было аппетита. Было странно есть, но не чувствовать вкуса и запаха еды. Это заставило меня больше ценить здоровье», — приводит слова 47-летнего североирландца BBC.
- 29 мая 2020
-
22:11
-
22:01
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:11
-
20:07
-
19:42
-
19:39
-
19:09
-
19:07
-
18:54
-
18:53
-
18:30
-
18:16
-
18:11
-
18:02
-
17:49
-
17:37
-
17:29
-
17:25
-
17:06
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:05
-
15:55
-
15:53
-
15:48
-
15:47