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«Я едва мог ходить». Брендан Роджерс рассказал, что был заражён коронавирусом

«Я едва мог ходить». Брендан Роджерс рассказал, что был заражён коронавирусом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что в марте заразился коронавирусной инфекцией.

«Едва мог ходить, и это напомнило мне о восхождении на гору Килиманджаро. У нас был выходной, когда должны были играть в Уотфорде, а затем через неделю у меня начались проблемы.

В течение трёх недель не чувствовал ни запаха, ни вкуса. У меня не было сил, а через неделю то же самое случилось с женой. Мы прошли тест на коронавирус — он показал, что мы заразились.

Это напомнило, как поднялся на Килиманджаро. Чем выше поднимаешься, тем больше страдаешь от акклиматизации и тем труднее становится дышать. Помню, как, переболев, не мог пробежать и 10 ярдов.

У меня не было аппетита. Было странно есть, но не чувствовать вкуса и запаха еды. Это заставило меня больше ценить здоровье», — приводит слова 47-летнего североирландца BBC.

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