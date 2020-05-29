Слуцкий: допуск зрителей на матчи — это смелое решение, но я полностью его поддерживаю

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о первой тренировке на клубной базе после приостановки чемпионата России.



«Мы очень долго собирались, потому что россияне прибыли раньше, сдали тест, ждали результатов тестов. Затем прибыла большая группа иностранцев. В итоге команда собралась в Казани на тренировочной базе. Приступили к тренировкам после того, как дважды сдали тест на коронавирус. После первой сдачи вирус был обнаружен у Николая Пояркова. Сейчас он изолирован. До этого положительный тест был у Кости Плиева, но сейчас он уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде. Ещё мы сдали тест на антитела. И вот после всех этих процедур приступили непосредственно к работе.



Сложностей много. Никто не знал до конца, как проводить тренировки. Как использовать индивидуальный график, как работать группами, чтобы футболисты не соприкасались на поле. Ещё нужно привести всех в единое функциональное состояние, потому что кто-то имел возможность бегать, кто-то не выходил из дома. Проблем хватает не только у меня, а у любого тренера. Плюс нам нужно быть готовыми к повышенному травматизму. Например, в возобновившемся чемпионате Германии травматизм увеличился на 250%. Нам нужно иметь максимальное количество штыков в строю в оптимальном состоянии.



Когда не имеешь возможности заниматься любимым делом, первые тренировки вызывают повышенные эмоции. Скоро у игроков наступит фаза утомления. Так бывает всегда: когда работаешь, мечтаешь об отпуске, а когда уходишь в отпуск, скучаешь по работе.



Отличная информация, что будут пускать 10% болельщиков. К огромному сожалению, у меня есть опыт игры без болельщиков. С ЦСКА мы в одной Лиге чемпионов домашние матчи играли без болельщиков. Это ужасно, совсем другие ощущения. Конечно, привыкаешь ко всему. Первые матчи чемпионата Германии было непривычно смотреть без зрителей, но постепенно привык – посмотрел большое количество матчей Бундеслиги. Очень рад, что будут болельщики, и 10% это на самом деле не такая уж маленькая цифра. Это отличное решение. Уверен, удастся соблюсти все нормы безопасности. Это смелое решение, которое приняли РФС и РПЛ, но я его целиком и полностью поддерживаю», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

«Рубин» приступил к тренировкам на клубной базе